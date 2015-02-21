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أفضل 7 وصفات لتبييض البشرة من "سيدتي نت"

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السبت 21-02-2015 15:22

تهتم المرأة العربية بنضارة وجهها، وتحاول قدر الإمكان الحفاظ على إشراق بشرتها. لذلك، موقع "سيدتي نت" عرض لك العديد من الموضوعات التي تساعدك في ترطيب بشرتك وتفتيح لونها بشكل يخفي البقع الحمراء والتراكمات التي تؤذي الجسم.

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ولم نكتف بسرد المعلومات فحسب، بل قمنا بتجربة إحدى الخلطات الطبيعية في استوديو سيدتي مع خبراء التجميل. يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الضغط على الصورة:


كما لم تقتصر الموضوعات على تبييض الوجه فحسب، بل تناولنا أيضاً العلاقة الحميمة وتأثير تبييض المنطقة الحساسة عليها. إليك خلطة طبيعية لتبييض المنطقة الحساسة:

تقنية جديدة تتضمّن دهن البشرة بدواء أزرق، فيُغطّي البشرة بطبقة أو اثنتين، وصولاً حتى 6 طبقات، حسب حاجة البشرة ؛ والحاجة هنا تكون تعني الدرجة التي ترغبين بها في تفتيح بشرتك أو التخلّص من البقع البنيّة والكلف العميقة:

بعيداً عن مستحضرات التجميل وتقنيات تبييض البشرة، هناك منتجات بين يديك يمكنك الاستفادة منها للحصول على تنتيجة مذهلة. إليك قشور الموز التي تلعب دوراً تجميلياً عظيماً، إذ تعمل على تبييض البشرة، بعد طحنها ووضعها على الوجه، كما تساعد في تقشير البشرة وإزالة آثار حبّ الشباب:

كما يمكنك تحضير خلطات في المنزل من الترمس مثلاً باعتباره من الأطعمة المفيدة في تبييض بشرة الجسم وتنعيمها، فضلاً عن فوائده في تقشير وتنظيف وترطيب البشرة:

أما بالنسبة لمنطقة الرُكب والأكواع التي تكون بحاجة إلى تبييض، بسبب اللون الأسود الذي يعتريها، فإليك طريقة ورق الألومينيوم:


وإذا كنت تحبين اعتماد طريقة النجمات، فطبّقي خدعة جديدة لتبييض البشرة على غرار ريهانا وبيونسي

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سيدتي

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