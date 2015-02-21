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20 فستاناً للسهرة من عروض أسبوع الموضة في نيويورك

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20 فستاناً للسهرة من عروض أسبوع الموضة في نيويورك 20 فستاناً للسهرة من عروض أسبوع الموضة في نيويورك

السبت 21-02-2015 07:35

 

 يتميز مصممو نيويورك ببساطة تصاميمهم واللمسة العصرية الجميلة التي نشاهدها في كل قطعة، ومع ذلك ظهرت العديد من فساتين السهرات الجميلة على منصات العروض خلال هذا الأسبوع، وقد جمعنا لك 20 فستاناً منها لتتألقي بها في سهراتك. 

 

لاحظنا طغيان الستايل الفيكتوري على العديد من العروض خلال هذا الأسبوع، منها: عرض ريم عكرا الذي أظهر الجانب الإبداعي في تصاميمها فكانت مجموعتها مليئة بالتفاصيل الجذابة والأنيقة، كذلك مجموعة Badgley Mischka الجميلة بتصاميمها المبهرة للخريف المقبل، أما المصمم Zac Posen فقد قدم لنا مجموعة أنيقة من التصاميم الناعمة بتفاصيل أنثوية بسيطة تظهر حرفية المصمم وجمال السيدة التي ترتدي تصاميمه. 

 

شاهدي معنا أجمل التصاميم للسهرات من أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 2015، وأخبرينا برأيك.

 

 

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