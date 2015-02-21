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نجمات الصف الأول في نيويورك بإطلالات متواضعة

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نجمات الصف الأول في نيويورك بإطلالات متواضعة نجمات الصف الأول في نيويورك بإطلالات متواضعة

السبت 21-02-2015 13:58

بعد انتهاء أسبوع الموضة في نيويورك، حان الوقت لنقيّم إطلالات النجمات الحاضرات في الصفوف الأمامية لأهم عروض الأزياء. وفي هذا الأسبوع، شاهدنا العديد من الإطلالات المختلفة، التي كان معظمها متواضعاً ومخيّباً للآمال، نعرضها عليك اليوم لتشاركينا رأيك . 

في عرض Kanye West x adidas حضر العديد من نجوم الموسيقى دعماً لصديقهم، فكان منهم بيونسيه التي بدت متألقة بلوك شتويّ جميل، كما حضرت ريهانا التي اختارت إطلالة جريئة بأسلوب شتوي دافئ. ولم تتغيب كيم كردشيان وأخواتها عن هذا العرض المهمّ بالنسبة لكانييه ويست. كذلك حضرت المغنية البريطانية Rita Ora عرض Tommy Hilfiger بلوك جرئ يُعبّر عن ستايل السبعينات. 

ولكن لم يخلُ هذا الأسبوع من الإطلالات الأنيقة كإطلالة الممثلة كيت هادسون Kate Hudson، التي ارتدت الأصفر الجميل، وأليسون ويليامز Allison Williams التي ارتدت فستاناً كلاسيكياً ناعماً؛ وذلك عند حضورهن عرض المصمّم الأمريكي Michael Kors

ولا يمكن نسيان إطلالة جوليان مور Julianne Moore الدرامية الجميلة في عرض Boss by Hugo Boss ، ولا اللوك الكلاسيكي الأنيق التي ظهرت به بلاك ليفلي Blake Lively في عرض  Marchesa، بعد ولادتها بأسابيع قليلة. 

شاهدي معنا إطلالات النجمات في أسبوع الموضة في نيويورك وشاركينا الرأي. 

 

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