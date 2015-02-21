أول يوم في أسبوع لندن للموضة هادئ وبلا مفاجآت

عمّ الهدوء اليوم الأوّل من أسبوع الموضة في لندن البارحة، على الرغم من كثرة العروض المقامة فيه. وبالرغم من أننا لم نشاهد أيّ مفاجآت، فقد أعجبنا ببعض التصاميم التي ظهرت على منصّات العروض اللندنيّة.

طغى الأسلوب الشبابي والعصري على معظم العروض المقامة، فشاهدنا في عرض DAKS مجموعة رائعة من الجاكيتات الجلدية ذات التصاميم الشبابية الجميلة. وفي عرض Felder Felder ظهرت بعض التصاميم الأنثوية البسيطة وتمثّلت بفساتين قصيرة وأقمشة لمّاعة.

أمّا التصاميم المفضّلة لدينا، في اليوم الأوّل من أسبوع الموضة، فقد كانت للمصمّم Eudon Choi حيث جمع بين الجرأة في التصاميم والقصّات العصرية الدرامية والبساطة التي تبحث عنها كلّ سيدة.

شاهدي معنا ماذا قدم اليوم الأول من أسبوع الموضة في لندن وشاركينا رأيك.