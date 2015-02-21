أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Tom Ford يبهر هوليوود بعرض جريء للخريف المقبل 

Google+ Print
Tom Ford يبهر هوليوود بعرض جريء للخريف المقبل  Tom Ford يبهر هوليوود بعرض جريء للخريف المقبل 

السبت 21-02-2015 14:08

لم يرق للمصمم الشهير توم فورد Tom Ford موعد عرضه ضمن أيام أسبوع الموضة في لندن بعد حفل الأوسكار مباشرة إذ ستهمل الصحافة عرضه منشغلة بتغطية حفل الأوسكار للأيام المقبلة ، وقد قرر أن ينقل عرضة لموطن النجوم والسينما مدينة لوس آنجلوس ويبهرنا البارحة بمجموعة أنيقة ورائعة .
بدأ العرض بفساتين أنثوية بطبقات ناعمة وجميلة لينتقل بعد ذلك ليكشف مجموعة من الأزياء المصنوعة من الدينم أو الجينز بتصاميم فريدة بالإضافة إلى الخيوط المنسدلة أو الشراشيب التي كانت أبرز إتجاهات هذا العرض بلا منازع .
في نهاية العرض ظهرت العديد من الفساتين الطويلة التي قدمت خيارات وألوان متعددة لتناسب صاحبات الذوق المتجدد والجرئ . ولعل أبرز ما يلفت النظر في هذه المجموعة هو المعاطف الشتوية ، إذ يبدو أن المصمم توم فورد ركّز بشكل كبير على المعاطف فقدم لنا تشكيلة متنوعة من معاطف والجاكيتات بأنواع مختلفة من الجلود والفرو.
وكعادته يولي توم فورد إهتماماً خاصاً بالإكسسوارات وقد إعجبنا بالعقود السوداء الكبيرة التي ظهرت بشكل متناسق مع معظم الأزياء المعروضة .
شاهدي معنا ماذا قدم توم فورد في عرضة الإستثنائي لخريف وشتاء 2015 وأخبرينا برأيك .
 

سيعجبك أيضاً:

 

هل تختارين ملابس من وحي الـ Rock and Roll؟

 بالصور: أبرز اتجاهات الموضة في أسبوع نيويورك

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي