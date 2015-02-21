Tom Ford يبهر هوليوود بعرض جريء للخريف المقبل 

لم يرق للمصمم الشهير توم فورد Tom Ford موعد عرضه ضمن أيام أسبوع الموضة في لندن بعد حفل الأوسكار مباشرة إذ ستهمل الصحافة عرضه منشغلة بتغطية حفل الأوسكار للأيام المقبلة ، وقد قرر أن ينقل عرضة لموطن النجوم والسينما مدينة لوس آنجلوس ويبهرنا البارحة بمجموعة أنيقة ورائعة .

بدأ العرض بفساتين أنثوية بطبقات ناعمة وجميلة لينتقل بعد ذلك ليكشف مجموعة من الأزياء المصنوعة من الدينم أو الجينز بتصاميم فريدة بالإضافة إلى الخيوط المنسدلة أو الشراشيب التي كانت أبرز إتجاهات هذا العرض بلا منازع .

في نهاية العرض ظهرت العديد من الفساتين الطويلة التي قدمت خيارات وألوان متعددة لتناسب صاحبات الذوق المتجدد والجرئ . ولعل أبرز ما يلفت النظر في هذه المجموعة هو المعاطف الشتوية ، إذ يبدو أن المصمم توم فورد ركّز بشكل كبير على المعاطف فقدم لنا تشكيلة متنوعة من معاطف والجاكيتات بأنواع مختلفة من الجلود والفرو.

وكعادته يولي توم فورد إهتماماً خاصاً بالإكسسوارات وقد إعجبنا بالعقود السوداء الكبيرة التي ظهرت بشكل متناسق مع معظم الأزياء المعروضة .

شاهدي معنا ماذا قدم توم فورد في عرضة الإستثنائي لخريف وشتاء 2015 وأخبرينا برأيك .



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