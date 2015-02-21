بالصور .. تأبين ضحايا مصر في ليبيا بسفارة القاهرة في برلين

أقام السفير محمد حجازي، سفير مصر في برلين، حفل تأبين، بمقر السفارة لتأبين الشهداء من أبناء مصر ضحايا الحادث الإرهابي في ليبيا.

حضر حفل التأبين نيافة الأنبا دميان أسقف الكنيسة المصرية في ألمانيا وقيادات الكنيسة وأبناء الجالية المصرية في ألمانيا وأعضاء السفارة المصرية، وممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، حيث وقف الحضور دقيقة حداد على الشهداء المصريين في بداية الحفل، ثم ألقى السفير محمد حجازي كلمة أعرب فيها عن تعازيه لأسر الشهداء ولأبناء مصر، مؤكداً أن العمل الإرهابي الذي تعرض له أبناء مصر هو تحدى وخرق لتعاليم الإسلام السمحة وقيم الإنسانية.

وأكد السفير المصري في برلين أن مصر التي يشهد التاريخ على صمودها فى مواجهة العديد من التحديات الجسيمة، ستستطيع بعون الله التغلب على التحديات الحالية التى تعترضها، وأن دماء المصريين التى سالت بأيدى الإرهاب هى امتداد للدماء التى بذلها المصريين دفاعاً عن الأمة العربية على مر التاريخ. وأضاف السفير المصرى أن الله سخر لمصر قوات مسلحة قادرة على ردع أعداء الوطن ويثق الشعب المصرى فى قدرتها على الدفاع عن مصر وأبنائها، مؤكداً أن الحادث الإرهابى الذى تعرض له أبناء مصر فى ليبيا والأعمال الإرهابية والتخريبية التى تواجهها مصر لا تزيد مصر وأبناءها إلى صلابة ووحدة وتماسك.

وأكد السفير حجازى أن مشاركة قيادات الكنيسة المصرية فى ألمانيا وأبناء الجالية المصرية بنسيجيها فى حفل التأبين لهو دليل على وحدة شعب مصر فى الداخل والخارج فى مواجهة التحديات، وأن مشاركة سفراء وممثلين عن السلك الدبلوماسى العربى فيه لهو دليل على تكاتف الدول العربية وتضامنها مع مصر فى حربها على الإرهاب، كما أن مشاركة عدد من ممثلى السلك الدبلوماسى الأجنبى دليل على أهمية مصر ومحورية دورها فى محاربة الإرهاب.

وألقى الأنبا دميان أسقف الكنيسة المصرية كلمة أكد فيها على أهمية ليبيا فى العقيدة المسيحية المصرية، حيث دخلت المسيحية إلى مصر من ليبيا على أيدى القديس مرقس الذى ولد وكرز فى ليبيا وسميت الكنيسة المصرية باسمه، معرباً عن صدمته لبشاعة الجريمة التى تعرض لها أبناء مصر فى ليبيا، الذين لم يرتكبوا إثماً أو جرماً وإنما كانوا يساهمون فى إعادة بناء ليبيا كأنهم فى وطنهم، وأكد أنه يحسد هؤلاء الضحايا لاستشهادهم، كما يشفق على المجرمين الذين سقطوا ضحايا لفكر مغلوط وتخلوا عن إنسانيتهم. وأكد الأنبا دميان على ضرورة تضامن شعب مصر فى مواجهة الإرهاب، ودعم جهود القوات المسلحة لحماية شعب مصر.

من ناحية أخرى، استقبل السفير حجازي Garrelt Duin وزير الاقتصاد والطاقة والصناعة لولاية شمال الراين وستفاليا وبحثا خلال اللقاء أفاق التعاون المشترك، حيث عبر وزير شمال الراين عن تطلع ولايته لاستكشاف سُبل التعاون في مجال الصناعات الكيماوية مع مصر، وعبر عن ترحيبه بدعوة السفير المصري لقيام وفد من رجال الأعمال بالولاية بزيارة مصر، مؤكداً إرسال الوفد خلال العام الجاري، كما أكد السفير المصري من جانبه خلال المقابلة علي أن الاستثمار في مصر هو استثمار في المستقبل، وشرح التطورات الخاصة بالاقتصاد المصري والفرص التي يقدمها مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس المقبل.