الأحد .. النطق بالحكم على 38 متهما بإقتحام محطة سكة حديد قنا

تنطق محكمة جنايات قنا غدا “الأحد” برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد الخطيب وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم وطارق مختار حكمها ضد 38 متهما من أعضاء جماعة الأخوان المحظورة المتهمين بإقتحام حطة سكك حديد قنا وتحطيم الباب الرئيسى لها وبعض النوافذ والأعتداء على بعض من مؤيدى خارطة الطريق للقوات المسلحة.

وترجع وقائع القضية إلى 19 يوليو الماضى وإتهام عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المحظورة ومؤيديهم بالإعتداء على مظاهرة مؤيدة لخارطة الطريق بميدان المحطة بمدينة قنا والتعدي على ”محمد . ر . ص ” و” محمد. ع .م “ وإصابتهما وتحطيم مكبرات الصوت والفراشة التى بلغت الخسائر بها 50 ألف جنيه وبعد مطاردة مع المجنى عليهما قاموا بإقتحام محطة السكك الحديدية وإتلاف الباب الرئيسى وتحطيم بعض نوافذ المحطة.

ومن أبرز المتهمين “حسين . ش” و”منصور .ص” و”سيف الدين . م “ و”محمود .ى” و”أبو بكر . أ” و”أبو الحسن . س.