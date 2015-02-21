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بالفيديو.. دموع أسرة سامح فهمى لحظة الحكم ببراءته فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، ببراءة المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وهم حسين محمد عقل ومحمود لطيف محمود عامر وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة ومحمد إبراهيم يوسف وإبراهيم صالح محمود.

وكانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى أدانت فيه جميع المتهمين فى القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا و3 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين فى القضية أمام محكمة الجنايات. وعاقبت المحكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمى بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته. وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.


>محاكمة سامح فهمى وزير البترول الأسبق فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل - 2015-02 - اليوم السابع
>محاكمة سامح فهمى وزير البترول الأسبق فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد خلف الله - 2015-02 - اليوم السابع
>رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد خلف الله

محامى المتهمين حسين محمد عقل ومحمود لطيف محمود عامر وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة ومحمد إبراهيم يوسف وإبراهيم صالح محمود فى قضية تصدير الغاز. - 2015-02 - اليوم السابع
>محامى المتهمين حسين محمد عقل ومحمود لطيف محمود عامر وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة ومحمد إبراهيم يوسف وإبراهيم صالح محمود فى قضية تصدير الغاز.

أثناء نظر جلسة محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل - 2015-02 - اليوم السابع
> أثناء نظر جلسة محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

لحظة بكاء هادى فهمى بعد النطق ببراءته من محكمة جنايات القاهرة - 2015-02 - اليوم السابع
> لحظة بكاء هادى فهمى بعد النطق ببراءته من محكمة جنايات القاهرة

بعد انتهاء جلسة المحاكمة وبرءاة المتهمين - 2015-02 - اليوم السابع
> بعد انتهاء جلسة المحاكمة وبرءاة المتهمين

المتهمون بعد النطق بالبرءاة لهم فى قضية تصدير الغاز لصالح إسرائيل - 2015-02 - اليوم السابع
> المتهمون بعد النطق بالبرءاة لهم فى قضية تصدير الغاز لصالح إسرائيل

لحظة تهنئة الحاضرين هادى فهمى بالبرءاة - 2015-02 - اليوم السابع
> لحظة تهنئة الحاضرين هادى فهمى بالبرءاة

تأثر المتهمين بعد سماعهم حكم البرءاة - 2015-02 - اليوم السابع
>تأثر المتهمين بعد سماعهم حكم البرءاة

بعد رفع الجلسة والنطق بالحكم وسعادة أهالى وأصدقاء المتهمين - 2015-02 - اليوم السابع
>بعد رفع الجلسة والنطق بالحكم وسعادة أهالى وأصدقاء المتهمين
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مصر 365

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