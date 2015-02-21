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بالصور - تعرف على الأضرار الناتجة عن حريق استاد القاهرة

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بالصور - تعرف على الأضرار الناتجة عن حريق استاد القاهرة بالصور - تعرف على الأضرار الناتجة عن حريق استاد القاهرة

في الساعات الأولي من فجر اليوم السبت، شب حريق محدود في بعض وحدات الإعلانات الآلية الموجودة بالنفق القبلي بمدرج الدرجة الثالثة يمين باستاد القاهرة الدولي.

وامتد الحريق إلي جزء من الغطاء البلاستيك الذي يغطي أرضية الملعب الرئيسي لحمايتها من سوء الأحوال الجوية، قبل أن يقوم العاملون بالاستاد بالسيطرة علي هذا الحريق المحدود والذي لم ينجم عنه أي إصابات في الأفراد.

وتوجه عدد من ممثلي نيابة شرق القاهرة إلى موقع الحريق لسماع أقوال العاملين و أفراد الأمن و قيادات هيئة استاد القاهرة تمهيداً لإعلان التقرير النهائي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن التلفيات التي سببها الحريق:

 

- تلف عدد 10 وحدات من أصل 40 وحدة من الوحدات الخاصة بالإعلانات الآلية التابعة لإحدى وكالات الإعلان المتعاقدة مع هيئة استاد القاهرة.

- تلف أجزاء بسيطة من أرضية الملعب الرئيسي لا تتجاوز في مجموعها من 30 إلى 40 متر مربع، و مساحة 4 متر مربع فقط من "التراك" المطاطي المواجه للنفق القبلي .

- آثار حريق علي جزء صغير من جدار النفق القبلي لا تزيد عن 10 متر مربع.

وأشار بيان رسمي من وزارة الشباب والرياضة إلى أن الخسائر المادية الناتجة عن الحريق لا تتجاوز 2000 جنيه، حيث أن نظام الإعلانات مؤمن علية تأميناً شاملاً ضد جميع الحوادث و التلفيات .

وسينتهي اليوم السبت إصلاح جميع التلفيات الناتجة عن الحريق، بعدما انتهى المعمل الجنائي من أعماله.

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