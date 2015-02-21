سوبر_افريقيا .. طاهر للاعبي الأهلي: الكل في مصر ينتظر الفرحة

طالب محمود طاهر رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق بالحفاظ علي إسم النادي عن طريق بذل أقصى جهد ممكن في أرضية الملعب أثناء مباراة السوبر الإفريقي.

وسيحل الأهلي ضيفا مساء السبت على وفاق سطيف الجزائري على شرف كأس السوبر الإفريقية، والتي يطمح بطل مصر لتحقيقها للمرة السابعة في تاريخه.

تحدث طاهر مع اللاعبين قبل المباراة قائلا: "أثق كثيرا في قدراتكم الفنية وقدرتكم على الفوز بالمباراة".

وأضاف "خبراتكم تؤهلكم للفوز بالكأس، أريد منكم بذل أقصى ما عندكم داخل الملعب حتى تحافظوا على إسم النادي".

وأردف "جماهير الأهلي وكل جماهير مصر تنتظر الفرحة بالفوز في ظل الأحداث الصعبة التي تعيشها بلدنا في الوقت الحالي".

وسيسعى الأهلي من خلال كأس السوبر لزيادة رصيده من البطولات الدولية إلى 21 بطولة، إذ يعد الفريق الأحمر هو النادي الأكثر تتويجا على مستوى العالم.