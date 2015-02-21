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#سوبر_افريقيا .. هداف وفاق سطيف: لن نرضى بخروج الكأس من الجزائر

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#سوبر_افريقيا .. هداف وفاق سطيف: لن نرضى بخروج الكأس من الجزائر #سوبر_افريقيا .. هداف وفاق سطيف: لن نرضى بخروج الكأس من الجزائر

أكد عبد الملك زياية مهاجم وفاق سطيف الجزائري أن فريقه لن يرضى بخسارة كأس السوبر الإفريقية، والتي سيستضيف فيها النادي الأهلي مساء السبت.

زياية، هداف الفريق الجزائري ببطولة الدوري المحلية، أكد في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأهلي فريق كبير والمباراة أمامه ستكون صعبة جدا.

قال صاحب الـ31 عاما: "إنها مباراة دربي.. ومباريات الدربي يصعب التكهن بها دائما".

واستدرك "ولكنني أتطلع لحصد هذا اللقب".

وأضاف "الأهلي فريق كبير..من الصعب مواجهته..يضم لاعبين ممتازين..ولديه طموح الفوز من أجل مصالحة جماهيره وإنقاذ موسمه عن طريق مواجهته معنا".

واستدرك "لكن وفاق سطيف لن يرضى بخروج الكأس من الجزائر".

وأردف "العام الماضي فزت بدوري أبطال إفريقيا.. وقبل سنوات حصلت على بطولة الكونفدرالية.. وها أنا ألعب كأس السوبر، ولا أريد أن أخرج خائبا منه".

يذكر أن زياية هو الهداف التاريخي لفريق وفاق سطيف، إذ سجل 74 هدفا منذ انضمامه للنادي عام 2005.

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