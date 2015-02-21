مباشر #سوبر_افريقيا - الأهلي يصل إلى ملعب المباراة.. وطائرة خاصة لتأمينه

من الجزائر: أحمد الخولي -

وصلت حافلة الأهلي إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة استعدادا لمواجهة وفاق سطيف على شرف كأس السوبر الإفريقي، بتأمين من طائرة مروحية خاصة.

لايزال الحضور الجماهيري في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ضعيفا، قبل أقل من ساعتين على انطلاق مباراة الأهلي ووفاق سطيف.

ولم تشهد عملية بيع التذاكر، إقبالا كبيرا بسبب سوء الأحوال الجوية في الجزائر.

تحركت حافلة فريق الأهلي من فندق الإقامة إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف.

وكان من المقرر أن تتحرك بعثة الأهلي في تمام الساعة الثانية ونصف عصرا، إلا أن الجهاز الفني فضل تقديم موعد التحرك لمدة 45 دقيقة بسبب الزحام المروري.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن خطة تأمين المباراة، بـ2000 شرطي متخصصين في تنظيم المباراة.