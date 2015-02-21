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#سوبر_افريقيا .. بالفيديو - جماهير الأهلي ووفاق سطيف في الطريق للملعب

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#سوبر_افريقيا .. بالفيديو - جماهير الأهلي ووفاق سطيف في الطريق للملعب #سوبر_افريقيا .. بالفيديو - جماهير الأهلي ووفاق سطيف في الطريق للملعب

التقى مراسل FilGoal.com في الجزائر بعدد من جماهير الأهلي ووفاق سطيف في الطريق لملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، قبل مواجهة كأس السوبر الإفريقي.

الأجواء باردة جدا في الجزائر، وتوقفت حركة الطرق بين سطيف معقل الوفاق والبليدة بسبب هطول الثلوج.

ولكن جماهير وفاق سطيف قاومت البرد بالغناء في الطريق إلى الملعب، وتحدثوا لكاميرا FilGoal.com عن ثقتهم في قوة فريقهم قبل مواجهة الأهلي.

شاهد جماهير وفاق سطيف في الطريق إلى الملعب

شاهد ماذا قال جماهير سطيف عن المباراة

وعلى الجانب الآخر، تثق الجماهير التي سافرت خلف الأهلي إلى الجزائر في قدرة المارد الأحمر على الظفر باللقب القاري رقم 21.

شاهد فيديو جماهير الأهلي

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فيديو اليوم السابع

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