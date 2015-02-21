هادي يتجه للتراجع عن استقالته .. وصالح يحث البرلمان على إعلان قبولها

قال مصدر مقرب من الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي لصحيفة القدس العربي، إن الأخير سيلقي خلال الساعات المقبلة خطاباً يعلن فيه التراجع عن استقالته ويتناول فيه التطورات التي حدثت في البلاد مؤخراً.

وأضاف المصدر للقدس العربي، طالباَ عدم ذكر اسمه إن ” هادي سيلقي خلال الساعات المقبلة من مقر إقامته في مدينة عدن خطاباً للشعب اليمني يتناول فيه التطورات التي حدثت مؤخراً في البلاد”. ويعلن استئناف مهامه الرئاسية، وارجاع سبب الاستقالة لعدم قدرته على القيام بمهامه، لكن بعد نجاحه بالإفلات من محاصريه سيتمكن من القيام بهذه المهام.

وأوضح المصدر أن الخطاب سيبث في قناة عدن الفضائية (القناة الرسمية الثانية) التي تبث من محافظة عدن ولا تخضع لسلطة جماعة الحوثي.

وقالت المصادر ان الرئيس السابق علي عبد الله صالح يقوم باتصالات حثيثة مع النواب لعقد جلسة طارئة يعلن بها قبول استقالة هادي، وليقطع الطريق أملم عودته للرئاسة.

وكان مصدر رفيع في قيادة محافظة عدن جنوبي اليمن أكد وصول الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي إلى المحافظة، صباح السبت، قادما من العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق، غادر هادي منزله في صنعاء متخفياً إلى محافظة عدن دون علم الحوثيين، بحسب مقربين من هادي.

جاء هذا بعد أكثر من 3 أسابيع من فرض مسلحي الحوثي الإقامة الجبرية على هادي في منزله، وذلك رداً على استقالته المفاجئة في 22 من الشهر الماضي عقب أيام قليلة من اشتباكات بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحي الحوثي، وانتهت بسيطرة الأخيرين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي كان يقيم فيه رئيس الوزراء خالد البحاح بالإضافة إلى حصار منزل هادي.