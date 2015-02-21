بالصور.. شكري يتفقد خلية الأزمة الخاصة بليبيا

تفقد وزير الخارجية سامح شكري غرفة الأزمات المعنية بتلقي اتصالات واستفسارات المصريين الموجودين في ليبيا، وذلك بمشاركة كبار المسئولين بوزارة الخارجية، وذلك فور وصوله من العاصمة الأمريكية واشنطن بعد حضوره قمة واشنطن لمكافحة الإرهاب واللقاءات التي أجراها مع كبار المسئولين الأمريكيين والغربيين لمتابعة الأوضاع في ليبيا.

> وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري قد تابع بنفسه عدداً من الاتصالات والاستفسارات الواردة من المصريين المقيمين في ليبيا والنصائح والتعليمات التي يتولى مسئولو وزارة الخارجية تقديمها لهم وفقاً المناطق الجغرافية المتواجدين بها حفاظا على أرواحهم، مع التشديد علي أهمية عدم تحركهم خارج مناطق الإقامة أو العمل إلا في أضيق الحدود في ضوء تردي الأوضاع الأمنية علي الطرق.

أضاف المتحدث أن الوزير شكري قد وجه خلال تفقده لخلية الأزمة بمضاعفة أعداد مسئولي الوزارة الذين يتولون الرد على الاستفسارات وتوفير خطوط دولية إضافية للتواصل مع المصريين الموجودين في ليبيا وفقا للبلاغات التي ترد من ذويهم داخل مصر

وتجدد وزارة الخارجية التأكيد علي أهمية توخي المصريين في ليبيا أقصي درجات الحيطة والحذر والبقاء بعيداً عن مناطق الاشتباكات وعدم التحرك علي الطرق إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوي، علماً بأنه يمكن التواصل مع مسئولي الوزارة علي الرقمين التاليين حيث يتضمن كل منهما 15 خطاً مستقلاً.