أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. شكري يتفقد خلية الأزمة الخاصة بليبيا

Google+ Print
شكري يتفقد خلية الأزمة الخاصة بليبيا بوزارة الخارجية

شكري يتفقد خلية الأزمة الخاصة بليبيا بوزارة الخارجية

تفقد وزير الخارجية سامح شكري غرفة الأزمات المعنية بتلقي اتصالات واستفسارات المصريين الموجودين في ليبيا، وذلك بمشاركة كبار المسئولين بوزارة الخارجية، وذلك فور وصوله من العاصمة الأمريكية واشنطن بعد حضوره قمة واشنطن لمكافحة الإرهاب واللقاءات التي أجراها مع كبار المسئولين الأمريكيين والغربيين لمتابعة الأوضاع في ليبيا.
> وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري قد تابع بنفسه عدداً من الاتصالات والاستفسارات الواردة من المصريين المقيمين في ليبيا والنصائح والتعليمات التي يتولى مسئولو وزارة الخارجية تقديمها لهم وفقاً المناطق الجغرافية المتواجدين بها حفاظا على أرواحهم، مع التشديد علي أهمية عدم تحركهم خارج مناطق الإقامة أو العمل إلا في أضيق الحدود في ضوء تردي الأوضاع الأمنية علي الطرق.

أضاف المتحدث أن الوزير شكري قد وجه خلال تفقده لخلية الأزمة بمضاعفة أعداد مسئولي الوزارة الذين يتولون الرد على الاستفسارات وتوفير خطوط دولية إضافية للتواصل مع المصريين الموجودين في ليبيا وفقا للبلاغات التي ترد من ذويهم داخل

وتجدد وزارة الخارجية التأكيد علي أهمية توخي المصريين في ليبيا أقصي درجات الحيطة والحذر والبقاء بعيداً عن مناطق الاشتباكات وعدم التحرك علي الطرق إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوي، علماً بأنه يمكن التواصل مع مسئولي الوزارة علي الرقمين التاليين حيث يتضمن كل منهما 15 خطاً مستقلاً.

شكري يتفقد خلية الأزمة الخاصة بليبيا بوزارة الخارجية

شكري يتفقد خلية الأزمة الخاصة بليبيا بوزارة الخارجية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب