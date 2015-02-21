أبو تريكة : السلام واجب لأهل الجزائر

أشاد محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلى المعتزل، بدولة الجزائر، معبرًا عن حبه الشديد للعلب على أرضها.

وقال ”الماجيكو” فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”: دائما كنت أحب أن ألعب في الجزائر فهي لها في قلبي معزة خاصة رغم المنافسة الشديدة والحماس الكبير. فالسلام واجب إلى أهل الجزائر .

وتقام اليوم السبت، على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة الجزائرية في تمام الساعة الخامسة مساء -بتوقيت القاهرة-، مباراة كأس السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي والوفاق سطيف الجزائري.