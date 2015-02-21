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دفاع الإخوان يدفع بـ 5 أسباب دستورية لعدم زوال صفة الرئيس عن مرسي

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دفاع الإخوان يدفع بـ 5 أسباب دستورية لعدم زوال صفة الرئيس عن مرسي دفاع الإخوان يدفع بـ 5 أسباب دستورية لعدم زوال صفة الرئيس عن مرسي

صورة أرشيفية

 

استأنفت الدائرة “15 ” بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون.

وأشار كامل مندور دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى، إلى وجود 5 طرق لزوال الصفة عن رئيس الجمهورية طبقا لدستور 2014 وهى الاستقالة أو الوفاة أو العجز الكامل ويتم فيها تولى رئيس مجلس الشعب مهام الرئيس حتى انتخاب الرئيس الجديد وهناك طريقين تزول عن الرئيس فيهما مهام منصبه بالقوة وهى الاستفتاء الشعبى العام والطريق الثانى يتم إحالته للمحاكمة طبقًا للدستور لادانته جنائيا بحكم نهائى بات ينتهى بزوال الصفة عنه.

وقال إن توجيه اتهام لرئيس الجمهورية لا ينتهى بزوال الصفة، إلا عقب صدور حكم قضائى نهائي والرئيس الاسبق لم يصدر ضده أى أحكام حتى الآن.

وأكد أن مرسى مازال الرئيس الشرعى وأن ما حدث إزال الصفة مؤقتا عنه، مشيرًا إلى أن الثورة الشعبية والمظاهرات الشعبية العارمة لا تأثير لها على زوال الصفة دستوريا وان ما حدث له سنده الدستورى والتاريخى.

 

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