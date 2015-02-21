موظف بجامعة المنوفية يعتصم أمام محكمة شبين الكوم احتجاجا على نقله تعسفيا

قرر موظف بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية الإعتصام أمام محكمة شبين الكوم إحتجاجا على نقله تعسفيا من عمله كأمين مخازن بكلية الحاسبات والمعلومات إلى المدن الجامعية بعدما كشف أوجه فساد وتلاعب حسب قوله.

وعلق مندي عبد السميع حسين 57 عام على صدره لافته مكتوب عليها ” مصر بتتسرق من المسؤلين وأحنا بقينا ضحية اللي معندهمش دين” ومثلها على ظهره أمام محكمة شبين الكوم.

وأكد مندي أنه أكتشف خلال عمله بالمخازن فواتير مبالغ فيها للأجهزة والأدوات الموردة للمخازن مثل الكابلات وتوصيلات الأجهزة مشيرا إلى أنه توجهت بالفواتير إلى النيابة الإدارية والأموال العامة وطالب بالتحقيق فيها ولكنه فوجئ بتوقيع عدد من الجزاءات والخصومات عليه.

وأضاف أن إدارة الجامعة استغلت واقعة قيامه بالتصدي لمسيرة إخوانية بالمجمع النظري بشبين الكوم واتهامه بالبلطجة قائلا :”قام طلاب الإخوان بإشعال الشماريخ وسب الجيش والشرطة وإطلاق الألعاب النارية بأتجاه الموظفين و كل ما قامت به هو رفع قطعة خشبية كانت بحوزة طلاب الإخوان للدفاع عن نفسي و زملائي وأتهمونى بالبلطجة للإطاحة بي من المخازن التي كشفت عن وقائع سرقات ومخالفات وفساد بها”.