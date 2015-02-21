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بالصور .. بيرسا كوموتسي “في شوارع القاهرة”

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بالصور .. بيرسا كوموتسي “في شوارع القاهرة” بالصور .. بيرسا كوموتسي “في شوارع القاهرة”

 

عقد المركز الثقافي اليوناني ندوة لمناقشة أحدث أعمال الروائية والمترجمة اليونانية بيرسا كوموتسي  ”في شوارع القاهرة ” ، فيما أهدى الدكتور طارق رضوان الأستاذ بجامعة الأزهر درع قسم اللغات اليونانية والايطالية بكلية اللغات والترجمة للكاتبة اليونانية .

وناقشت الندوة ” في شوارع القاهرة”  والمزمع نشر ترجمتها إلى العربية عن “سلسلة الجوائز” بوزارة الثقافة . حيث يروي الكتاب حكايات الكاتبة في شوارع القاهرة ، وجولاتها  بصحبة الأديب العالمي نجيب محفوظ  .

وقالت كوموتسي أنها تأثرت بشكل كبير بالأديب العالمي نجيب محفوظ ، مما أثر في كتاباتها ، كما ترجمت  عنه لليونانية 14عملاً ،  على مدار 20 عامًا ، موضحة : ” هذه السنوات الماضية جعلتني أغوص في أعمال محفوظ  وأحاول أن أستمد منه روحه في الكتابة  .. حتى أن آخر عمل هو قصة في حب القاهرة ونجيب محفوظ  وذلك في اطار روائي ، خاصة وأن الكتاب كان في البداية دراسة عن نجيب محفوظ ثم كتب في شكل روائي بصحبته وكتابة خلاصة افكاره وفلسفته ”  .

وأضافت : ” الترجمة عملية كبيرة ومرهقة .. لكن الرواية ليس فيها التزام بنفس معايير ترجمة عمل أدبي وهو مايزيد من صعوبة الترجمة .. لابد أن يكون المترجم أمينًا حينما ينقل محتوى وافكار العمل اﻷدبي ”  .

وقال الدكتور طارق رضوان الملحق الثقافي المصري  السابق باليونان وأستاذ الأدب اليوناني بجامعة الأزهر  ، إن الروائية كوموتسي كتبت بإنسانيتها ، وهو ما أدى إلى نجاحها في الرواية .. فكلما كان الكاتب والروائي  اكثر انسانية كلما كان عمله أكثر قربًا من القارئ ” .

وأشار رضوان إلى أن  الروائية اليونانية على علاقة قوية  بالشعر واﻷدب العربي  ، كما أنها تذوب في ، وهو ما ظهر في أحدث إصداراتها “في  طرقات القاهرة  الذي يعد من أبرز الأعمال من حيث الأهمية وإمتاع القارئ .

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