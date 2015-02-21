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استئناف محاكمة مرسى فى «وادى النطرون».. ومحاميه يدفع ببطلان الإحالة والتحقيقات

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استئناف محاكمة مرسى فى «وادى النطرون».. ومحاميه يدفع ببطلان الإحالة والتحقيقات استئناف محاكمة مرسى فى «وادى النطرون».. ومحاميه يدفع ببطلان الإحالة والتحقيقات

محمد مرسى

استأنفت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، عقب الاستراحة واداء صلاة الضهر، حيث واصل المحامى كامل مندور مرافعته عن الرئيس الاسبق محمد مرسى.

وطالب رئيس المحكمة من الدفاع ، أن يستطرد فى الجزئية الخاصة بزوال صفة رئيس الجمهورية .

وفى نفس السياق دفع مندور بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة وبطلان أمر الاحالة وبطلان التحقيقات ، طبقا لدستور 2014 ، مؤكدا أن النصوص هى نفسها بدستور 2012 ، كما دفع ببطلان جميع إجراءات المحاكمة لمخالفتها النص التشريعى .

ويحاكم الرئيس الأسبق محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى ..

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.

 

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