مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعي بالمنوفية

لقى طالب مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع القاهرة الإسكندرية أمام مدينة بركة السبع تم نقلهم الى المستشفى وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بحادث تصادم ومتوفيين بالطريق الزراعى السريع القاهرة الإسكندرية بمدينة بركة السبع .

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل فرت هاربة ودراجة نارية بدون لوحات نتيجة اصطدام السيارة بالدراجة النارية نجم عن الحادث وفاة وإصابة مستقلى الدراجة النارية وهم محمد إبراهيم بيبرس 22 سنة طالب توفى متاثرا بإصابته وإصابة اثنين آخرين وتم تحرير محضر بالواقعة.