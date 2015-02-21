«الأفريقي للتنمية» يطلق مؤشراً للسندات يضم 4 دول بينهم مصر

أطلق البنك الأفريقي للتنمية (AfBD) – من خلال مبادرة أسواق المال الأفريقية (AFMI) – مؤشر السندات إي إف إم أي بلومبرج الأفريقي. ومن خلال مؤشرات بلومبرج، يضم المؤشر الجديد المؤشرات السيادية المحلية لكل من مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا.

وفي هذا السياق صرح ستيفان ناليتامبي، مدير القطاع المالي بالبنك الأفريقي للتنمية (AfBD)، أن إطلاق المؤشرات يأتي في إطار النمو الذي تشهده دول القارة السمراء التي بدأت توجه أنظارها إلى أسواق المال المحلية كمصدر هام للتنمية الاقتصادية.

ويضم المؤشر الجديد مجموعة من مؤشرات السندات السيادية في أكبر أربعة أسواق السندات السائلة في إفريقيا إلى جانب ثلاثة مؤشرات فرعية لمجموعة مختلفة من مجموعات النضج. وللانضمام إلى هذا المؤشر، يجب أن يكون على الأقل المتبقي سنه حتى تاريخ الاستحقاق، هذا بالإضافة إلى تحمل اختبارات استقرار السعر. ومن المتوقع أن تنضم أسواق مالية أخرى للمؤشر خلال العام الحالي.

وصرح دايفيد تامبوريللي، رئيس قطاع منتجات الأسواق الناشئة، بلومبرج ” إن الديون السيادية في أفريقيا في حاجة واضحة إلى وضع معايير موضوعية وشفافية، وإن ضع المؤشرات بشكل جيد يعد شئ أساسي في تقييم القيمة في الأسواق، بينما في حالة المساهمة في السيولة يتم منح المستثمرين معياراً لتقييم أدائهم”.

هذا وفى الاساس، تهدف مبادرة الأسواق المالية الافريقية الى دعم سوق السندات المحلىية لمصر والقارة الافريقية من خلال محاولة خلق بيئة مناسبة لتوفير التمويل النقدى والمالى بشروط تمويل متغيرة ومرنة. ويتم ذلك من خلال الاعتماد على المؤشرات المالية الدولية التى تحظى بدرجة عالية من الشفافية والمصداقية. وعلى سبيل المثال لا الحصر: مؤشر إي إف إم أي بلومبرج للسندات الافريقية والذى يعتبر وسيلة فعالة بالنسبة للمستثمر لقياس ومتابعة أداء سوق السندات داخل قارة افريقيا.

ويتوفر هذا المؤشر المجمع للمشتركين بالخدمة حيث يتم الاستفادة منه من خلال مؤشر BADB والذى يضم كل من مؤشر BSAFR بلومبرج جنوب افريقيا، ومؤشر BEGYP بلومبرج مصر، ومؤشر BNGRI بلومبرج نيجيريا، ومؤشرBKEN بلومبرج كينيا.