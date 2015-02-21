عبدربه منصور يفلت من محتجزيه في صنعاء .. والحوثيون يختطفون 3 أطفال من عائلته

صرح أحد مستشاري الرئيس اليمني المستقيل، عبدربه منصور هادي، انه غادر اليوم السبت مقر اقامته المحاصر من قبل الحوثيين في صنعاء، متوجها الى عدن (جنوب) معقل انصاره، نقلاً عن القدس العربي.

وقال المصدر لـصحيفة”القدس العربي”، ان هادي الجنوبي الذي استقال في يناير الماضي تحت ضغط الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة “نجح بالإفلات من محتجزيه ومغادرة منزله صباح اليوم السبت” متوجها الى عدن، مؤكدا ان هادي استغل نوم الحراس وقال ان الحرس “خزنوا وناموا، وان هادي انتهز الفرصة للفرار”، واضاف “عندما اكتشف الحوثيون الفرار، احتجزوا بعض افراد أقرباء هادي كرهائن في منطقة إب”. وأكد ان المختطفين من اسرة ابن أخ الرئيس هادي محمد منصور هادي والذي يعمل كسكرتير خاص لهادي” وقال ان بين الرهائن ثلاثة أطفال أعمارهم تقل عن 12 سنة.