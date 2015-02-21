مسجون مضطرب نفسيا يحاول إشعال حجز قسم عتاقة بالسويس

شهد قسم شرطة عتاقة بالسويس فجر السبت قيام محبوس إحتياطي يدعي ” شعبان . ع . ح ” 28 سنه مضطرب نفسيا بمحاولة أشعال النيران فى البطاطين داخل حجز القسم ما تسبب فى فوضي داخل القسم واستنفار القوات لمنع أى محاولات لهروب المساجين.

وقال مصدر أمني فى تصريحات خاصة إن العميد عاطق مهران مدير المباحث الجنائية وجميع القيادات بالمديرية تواجدة داخل القسم فور إخطارهم بالواقعة ، موضحا أن المتهم يعاني من حالة نفسية وأقدم على هذا الفعل بعد أن اصيب بنوبه شديدة ولكن سرعان ما تمكن ضباط وقوات الأمن بالقسم من السيطرة على الوضع وعزل المتهم منفردا.