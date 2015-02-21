نفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق بحظيرة بالمنوفية

نشب حريق هائل بحظيرة ماشية بقرية زوير التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية ، اليوم السبت ، نتج عنه إحتراق مكونات الحظيرة ونفوق 3 روؤس ماشية وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والاطفاء .

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد بنشوب حريق هائل بحظيرة ماشية بقرية زوير التابعة للمركز ؛ بالانتقال تم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بحظيرة ماشية على مساحة 100 متر ملك ” عبدالحميدعلى مجاهد” 53 سنة أمام وخطيب، وأسفر الحريق عن تفحم الحظيرة.

وبسؤال مالك الحظيرة رجح أن يكون السبب في الحريق ماس كهربى ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر رقم 1114 إداري مركز شبين الكوم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات..