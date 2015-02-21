أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق بحظيرة بالمنوفية

Google+ Print
نفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق بحظيرة بالمنوفية نفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق بحظيرة بالمنوفية

أرشيفية

 

نشب حريق هائل بحظيرة ماشية بقرية زوير التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية ، اليوم السبت ، نتج عنه إحتراق مكونات الحظيرة ونفوق 3 روؤس ماشية وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والاطفاء .

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد بنشوب حريق هائل بحظيرة ماشية بقرية زوير التابعة للمركز ؛ بالانتقال تم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بحظيرة ماشية على مساحة 100 متر ملك ” عبدالحميدعلى مجاهد” 53 سنة أمام وخطيب، وأسفر الحريق عن تفحم الحظيرة.

وبسؤال مالك الحظيرة رجح أن يكون السبب في الحريق ماس كهربى ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر رقم 1114 إداري مركز شبين الكوم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا