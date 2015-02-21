سامي سيدهم في “اقتحام سجن بورسعيد” : استعملنا الحق الشرعي للضباط في الدفاع عن النفس

استمعت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لشهادة اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية السابق للأمن، في محاكمة 52 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وإحداث الشغب والعنف عقب صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، والتي أسفرت الأحداث وقتها عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

وقال اللواء سامي سيدهم، إنه يمثل همزة الوصل بين مديري الأمن والوزير، مضيفًا أنه سبق الحكم في قضية “مجزرة استاد بورسعيد”، في فاعليات قطع طرق وسكك حديد، والتجمهر أمام مديريات أمن والتعدي على طلاب المدن الجامعية ببورفؤاد وبورسعيد، اعتقادًا بأن سكان المدينة الجامعية من أولتراس الأهلي.

وأكد سيدهم، أن الأحداث استمرت قرابة شهرين، وتقدمت أحزاب وقوى سياسية، بطلب لعدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ومحاكمتهم في القاهرة أو أي جهة أخرى، وأشاروا إلى جواز عدم نقلهم وفقًا لبنود قانونية، وتمت مخاطبة وزير العدل والاتفاق على عدم نقلهم من سجن بورسعيد للمحكمة، على أن تُعقد جلسة الحكم علنية دون حضور محامين.

وأوضح، أنه أرسل في 8 يناير 2013 كتابًا سريًا يحمل رقم 38 تم عرضه على وزير الداخلية بكل ما انتهى إليه الاجتماع الأمني، المنعقد تحت إشرافه، يحضره مساعد الوزير للأمن المركزي، ومدير أمن بورسعيد أو من ينوب عنه، ومندوب مصلحة السجون، وعددًا من المساعدين، وتم عقد الاجتماع في مكتبه، وجرى الاتفاق على نشر تعزيزات أمنية، وتزامن مع الذكرى الثانية للثورة بعد تجمهر أهالي المتهمين حول سجن بورسعيد.

وأشار سامي سيدهم، إلى أن التجمهر استمر لعدة ساعات دون وقوع ثمة “خدش” بأحد، وشرح أن الوقفات الاحتجاجية وقطع الطرق والتعدى على المعديات ومحاولة اقتحام قناة السويس، تمت تحت تردد شائعات عن صدور أحكام قاسية ضد المتهمين بقضية مذبحة استاد بورسعيد.

وأضاف، أنه بناء على كل ذلك تقدم حقوقيون ودفاع المتهمين من بينهم أشرف العزبي المحامي بطلب عدم نقل المتهمين، وأنه بخبرته كرجل أمن فإنه يعلم أن الأحكام يستحيل أن ترضي الطرفين، وتزامن الحكم مع معلومات تفيد باعتزام عناصر جنائية الهجوم على سجن بورسعيد لتهريب ذويهم، ورغم ذلك أصدر تعليماته بضبط النفس، وعدم حمل الضباط للسلاح والذخيرة، ومر يوم 25 يناير بسلام، حتى تطورت الأحداث وكان أول من قُتل فيها هما الضابط وأمين الشرطة.

وأكد “انه في أحداث السجن تم طلب 5 أو 6 من أهالي المتهمين، وإدخالهم للسجن للإطمئنان على ذويهم والتأكد من عدم نقلهم خارج السجن، وبالتزامن مع خروجهم كانت المحكمة أعلنت حكمها بإعدام 21 متهمًا، وقعت أحداث العنف التي أسفرت عن استشهاد النقيب أحمد اشرف إسماعيل البلكي، والأمين أيمن عبدالعظيم محمد العفيفي، وتم قتلهم داخل السجن، ولم يكن هناك قوات أمن مركزي خارج السجن”.

واضاف ” كانت القوات داخل الأسوار لضمان عدم الاحتكاك بأي من الأهالي، وحينما علم بأن السجن وقسم الشرق والعرب، تجرى مهاجمتهم بالآلي والجرينوف والسلاح المتعدد، أصدر قرارًا باستعمال الحق الشرعي للضباط في الدفاع عن النفس”.

وأختتم، أنه بعد محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وقيادت الوازرة السابقين، أعقتد أنه لا يمكن لأي ضابط تخرج منه رصاصه دون وجود ضرورة ملحة لذلك، واضاف قائلا “اللي ميشفش من الغوربال يبقى أعمي”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار

وبدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر ونصف، وقالت المحكمة فى بداية الجلسة انه ورد اليها كتاب مساعد الوزير لقطاع السجون بشأن طلب استدعاء الدكتور محمد مرسى عيسى عياط رئيس الجمهورية الاسبق والذى يفيد بانه يعتذر عن عدم حضور المتهم نظرا لمثوله امام دائرة محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية اقتحام السجون فى نفس اليوم باكاديمية الشرطة.

.