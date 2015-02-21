تحقيقات نيابة مدينة نصر : الجناة كانوا يستهدفون احراق استاد القاهرة بالكامل

كشفت تحقيقات نيابة ثان مدينة نصر، أن اللوحات الإعلانية المحترقة في استاد القاهرة مؤمن عليه تأمينًا شاملًا ضد جميع الحوادث والتلفيات.

وتبين من التحقيقات أيضًا، أن الهدف من الحريق هو احراق استاد القاهرة بالكامل، حيث قام المجهولون باشعال النار باللوحات الإعلانية الآلية الموجودة بالنفق القبلي بمدرج الدرجة الثالثة يمين بالملعب الرئيسي لكرة القدم باستاد القاهرة الدولي وامتد الحريق إلى جزء صغير جدًا من الغطاء البلاستيك الذي يغطي أرضية الملعب الرئيسي لحمايتها من سوء الأحوال الجوية، وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع احتراق استاد القاهرة عن العثور على جركن بنزين و4 شماريخ تم استعمالها في موقع الحريق وتحفظت عليهم النيابة، كما تبين وجود اثار لاحتراق 3 قطع في أرضية الملعب هذا فضلا عن احتراق 16 لوحة إعلانية بالاستاد.

كانت الحماية المدنية تلقت إخطارا بقيام مجهولون باشعال النار باللوحات الإعلانية الموجودة باستاد القاهرة وأرضية الملعب،وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن احتراق 16 لوحة إعلانية و3 قطع داخل الملعب ولم تحدث اية اصابات بشرية.