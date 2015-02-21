أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 8 إخوان فى مداهمات للأمن والجيش بقرية الميمون فى بنى سويف

Google+ Print
ضبط 8 إخوان فى مداهمات للأمن والجيش بقرية الميمون فى بنى سويف ضبط 8 إخوان فى مداهمات للأمن والجيش بقرية الميمون فى بنى سويف
داهمت اليوم تشكيلات من الأمن المركزى وقوات الشرطة تدعمها مدرعات الجيش قرية الميمون بمركز الواسطى شمال بنى سويف ونجحت فى ضبط 8 من أعضاء جماعة الإخوان المتورطين فى تنفيد أعمال ارهابية وقطع الطرق آخرها حرق جرار وعربة توليد الطاقة (الباور) بالقطار رقم 981 القادم من أسوان إلى القاهرة بعد توقفه أمام القرية بسبب إلقاء الإطارات المشتعلة على القضبان ليلة أمس الجمعة.

كان اللواء محمد أبوطالب مدير الأمن قاد حملة على القرية المعروفة بتكتلاتها الإخوانيه شارك فيها اللواءان رضا السيد حكمدار المديرية وزكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد البرنس رئيس مباحث مركز الواسطى وعقب القبض على مجموعة من المنتمين للجماعة تمركزت القوات والمدرعات فى مدخل القرية على الطريق الزراعى القاهرة أسيوط وانتشرت أيضاً على رصيف السكة الحديد بعد طوافها بشوارع القرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365