ضبط 8 إخوان فى مداهمات للأمن والجيش بقرية الميمون فى بنى سويف

داهمت اليوم تشكيلات من الأمن المركزى وقوات الشرطة تدعمها مدرعات الجيش قرية الميمون بمركز الواسطى شمال بنى سويف ونجحت فى ضبط 8 من أعضاء جماعة الإخوان المتورطين فى تنفيد أعمال ارهابية وقطع الطرق آخرها حرق جرار وعربة توليد الطاقة (الباور) بالقطار رقم 981 القادم من أسوان إلى القاهرة بعد توقفه أمام القرية بسبب إلقاء الإطارات المشتعلة على القضبان ليلة أمس الجمعة.

كان اللواء محمد أبوطالب مدير الأمن قاد حملة على القرية المعروفة بتكتلاتها الإخوانيه شارك فيها اللواءان رضا السيد حكمدار المديرية وزكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد البرنس رئيس مباحث مركز الواسطى وعقب القبض على مجموعة من المنتمين للجماعة تمركزت القوات والمدرعات فى مدخل القرية على الطريق الزراعى القاهرة أسيوط وانتشرت أيضاً على رصيف السكة الحديد بعد طوافها بشوارع القرية.