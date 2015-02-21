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إصابة أمين شرطة ومسجلى خطر فى تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية

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إصابة أمين شرطة ومسجلى خطر فى تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية إصابة أمين شرطة ومسجلى خطر فى تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية
شهدت مدينة الخصوص تبادلا مكثفا لإطلاق الرصاص بين مسجلى خطر ورجال الشرطة، مما أسفر عن إصابة أحد المتهمين وأمين شرطة، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما ربع كيلو هيرويين وأسلحة نارية بحوزتهما، تم نقل المصابين للمستشفى وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

كانت معلومات سرية وردت للمقدم أسامة ندا رئيس مباحث الخصوص بقيام "محمد ا"، وشهرته "محمد البرش" عاطل السابق اتهامه فى عدد (2) قضية (مخدرات) آخرها القضية رقم 17148 جنايات قسم الخصوص لسنة 2010 م "مخدرات" محكوم عليه، هارب فى عدة أحكام قضائية، و"محمود ا" عاطل محكوم عليه هارب فى القضية 13139 جنح مركز الخانكة لسنة 2009 م، تبديد "حصر رقم 10894 لسنة 2009 م" الحكم السجن غيابى شهرا وكفالة 50 جنيها، بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بصورة علنية وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر حية لحماية تجارتهما.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بقوة قادها العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، وما إن اقتربت القوات حتى فوجئت بالمذكورين يطلقان وابلا من الأعيرة النارية صوبهما، مما دفع القوات لمبادلتهما إطلاق الأعيرة النارية ونتج عن ذلك إصابة أمين الشرطة هشام عبدالعزيز سعيد من قوة مباحث القسم باشتباه كسر اليد اليمنى وكدمات بالفخذ الأيسر، وكذلك إصابة المتهمين بكدمات مختلفة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهما وضبطهما وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 13205999 وخزينة بداخلها عدد 3 طلقة من ذات العيار وفارغ طلقة، وسلاح نارى فرد محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وحقيبة بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جم، ومبلغ مالى 1050 جنيها و3 هواتف محمولة وميزان حساس وسلاح أبيض "كاتر".

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بصحتها وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

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مصر 365