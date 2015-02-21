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الجنايات العسكرية تنظر "حرق نقطة شرطة" و"قطع طريق بالإسماعيلية" 2و3مارس

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الجنايات العسكرية تنظر "حرق نقطة شرطة" و"قطع طريق بالإسماعيلية" 2و3مارس الجنايات العسكرية تنظر "حرق نقطة شرطة" و"قطع طريق بالإسماعيلية" 2و3مارس
تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية قضيتى حرق نقطة شرطة بقرية عين غصين، وقطع طريق القنطرة غرب، المتهم فيها أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين لجلسات يومى 2 و3 مارس المقبل.

وقال مصدر حقوقى إن المحكمة قررت التأجيل فى القضيتين للاطلاع على الأوراق.

وكانت قد أحالت النيابة العامة أوراق قضية حرق نقطة شرطة عين غصين رقم 356/138 لسنة 2014 جنايات عسكرية، إلى النيابة العسكرية، فى يناير الماضى، ضمن سبع قضايا أحيلت للقضاء العسكرى فى الاعتداء وحرق منشآت حيوية بمدينة الإسماعيلية.

واتُّهم قيادات جماعة الإخوان وأعضاؤها بالإسماعيلية بالتحريض والمشاركة فى حرق نقطة شرطة قرية عين غصين، فى تظاهرات غاضبة فى أعقاب فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية، ونهضة فى أغسطس من عام 2013.

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