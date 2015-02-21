طبيب مصری: "بالون المعدة" و"تحويل المسار" طريقك اﻵمن للتخلص من السمنة

أكد الدكتور محمد على لاشين استشارى جراحة السمنة بطب عين شمس وزميل كلية الجراحين الأمريكية، أن للسمنة أثارها الضارة على جسم الإنسان، وأهمها الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكر مع آلام المفاصل وتأخر حدوث الحمل، مشيرا إلی أن زيادة الوزن مع فشل الحمية الغذائية فى التخلص من الوزن الزائد يعد من المشاكل التى تواجه العديد من الأشخاص.

وقال الدكتور لاشين - فی تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، "إنه حديثا ظهرت الكثير من الحلول والوسائل المناسبة لعلاج السمنة، وبمساعدة الطبيب المختص يستطيع كل مريض التوصل إلى الوسيلة الأنسب له للتخلص من هذا المرض، موضحا أن هناك 3 وسائل حديثة آمنة تساعد فی التخلص من الوزن الزائد".

وأضاف أن أول هذه الوسائل هی "بالون المعدة"، والذى يتم تركيبه عن طريق منظار الفم خلال 30 دقيقة مع خروج المريض فى نفس اليوم، حيث يساعد فى التخلص من 25 كيلوجراما من الوزن الزائد فى 6 أشهر.

ولفت إلى أنه فی حالة أن الوزن الزائد للشخص أكثر من هذا فيأتى دور الجراحة الحديثة فى صورة "تكميم المعدة" بالمنظار، وهى عملية يتم فيه تصغير المعدة والخروج من المستشفى فى اليوم التالى، ويبدأ فقدان تدريجى للوزن حتى يصل المريض للوزن المثالى خلال عام، مبينا أن هذه الوسيلة تصلح للمرضى الذين لم يعتادوا على أكل الحلويات ويعانون من وزن زائد يبلغ 45 كيلوجراما فيما أقل.

وأشار لاشين إلى أنه بالنسبة للمرضى الذين يبلغ الوزن الزائد لديهم أكثر من 50 كيلوجراما أو لديهم شراهة للحلويات، فالحل الأمثل بالنسبة لهم يتمثل فى عملية "تحويل المسار"، والتى يتم فيها تصغير المعدة مع توصيل المعدة الجديدة بالأمعاء، ويقيم المريض لمدة يومين فى المستشفى ويستمر فقدان الوزن لمدة عام ونصف.

ونوه بأنه بعد إجراء هذه العملية يحتاج المريض إلى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، مؤكدا أن نتائج جراحة تحويل المسار ممتازة فى الأوزان الكبيرة، والتى تبدأ من 130 كيلوجراما فيما أكثر.