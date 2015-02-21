دراسة: 12% من الآباء يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة

تركز الدراسات دائمًا على اكتئاب ما بعد الولادة والذى تصاب به الأمهات، لكن دراسة أيرلندية جديدة من مدينة كورك وجدت أن الآباء أيضًا يعانون من الاكتئاب بعد الولادة.

الدراسة شملت 100 من الآباء وفقًا لموقع صحيفة اندبندت الإخبارية الأيرلندية، فإن الدراسة التى شملت 100 من الآباء فى مدينة كورك فى أيرلندا "أغلبهم من الأيرلنديين لكن هناك ما يقرب من 20 جنسية أخرى مشاركة فى الدراسة"، كشفت أن 1 من كل 8 آباء يعانى من اكتئاب ما بعد ولادة طفله، لكن لا يتم تشخيصه بصورة سليمة، ولا يتم علاجه أيضًا.

أعراض اكتئاب ما بعد الولادة:

>قاد الدراسة الباحث لويد فيلبوت من جامعة كورك، وعرض الدراسة فى كلية الجراحين الملكية، ويقول أن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة فى الآباء يشمل سوء المزاج، واضطراب النوم، والقلق، وتدنى تقدير الذات، وسرعة الغضب، والميل إلى تعاطى الكحول والمخدرات، كما يمكن أن يزداد الهروب من الواقع عن طريق العمل المفرط.

عوامل زيادة الإصابة بالاكتئاب:

>يقول الباحثون أن العوامل التى تزيد من خطر التعرض لاكتئاب مع بعد الولادة فى الرجال هى انخفاض مستوى التعليم، وأن يكون الطفل يعانى من مشاكل النوم أيضًا، وعدم وجود دعم نفسى من الشريك، بالإضافة للحياة فى مساكن مستأجرة والظروف الاقتصادية السيئة، بالإضافة إلى عدم الزواج، ويزيد الخطر فى حالة الآباء الذين لديهم تاريخ مرضى سابق مع الاكتئاب.

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