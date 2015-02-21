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صحيفة: مقتل عشرة عمال فى حريق بمتجر للإطارات فى أبوظبى

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صحيفة: مقتل عشرة عمال فى حريق بمتجر للإطارات فى أبوظبى صحيفة: مقتل عشرة عمال فى حريق بمتجر للإطارات فى أبوظبى
قالت صحيفة جلف نيوز الإماراتية اليوم السبت إن حريقا اندلع فى متجر للإطارات فى أبوظبى فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل عشرة عمال أجانب وإصابة ثمانية آخرين ممن كانوا يقيمون فى طابق فوق المتجر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فى الشرطة قولها إن الحريق اندلع فى مبنى مؤلف من طابقين بمنطقة المصفح مضيفة أن المبنى يضم سبعة متاجر فى الطابق الأرضى ولكن يستخدم على نحو غير قانونى كمكان لسكن العمال فى الطابق العلوى، ونقلت الصحيفة اليومية عن وزارة الداخلية قولها إن عشرة أفراد لقوا حتفهم وكانوا يقيمون فى الطابق العلوى الذى صمم أساسا لاستخدامه كمخزن وليس للإقامة.

ولم تذكر الصحيفة أسماء أو جنسيات القتلى والمصابين وقالت إن الشرطة تحقق لمعرفة سبب الحريق، وطالبت جماعات دولية لحقوق الانسان الدول الخليجية بزيادة إجراءات الحماية للعمال الأجانب الذين كثيرا ما يحصلون على أجور أقل مما وعدوا بها ويتحملون ظروف العمل والمعيشة الصعبة.
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مصر 365