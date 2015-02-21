محافظ القاهرة يتفقد سير العمل بمشروعي أرض الــ 54 فدان بالمطرية

قام الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، بجولة ميدانية بحي المطرية لتفقد بدء العمل بأرض الـ 54 فدان بالمسلة الجديدة لإقامة مركز شباب جديد علي مساحة 6000 م2 ، وإنشاء مجمع مدارس يضم مدرستين الأولي تجريبية علي مساحة 2000 م2 وأخرى للتعليم الفني الصناعي علي مساحة 4000 م2 ، و مجمع شرطى متكامل يضم نقطة للحماية المدنية والاطفاء ووحدة تراخيص خاصة بالمرور ، وكذلك سوق تجارى منظم للباعة ومكتب للسجل المدنى ومكتب للشهر العقارى ومركز طبى متكامل وانشاء مسجد بديل ومحطة لاتوبيسات النقل العام بالمنطقة حيث انتهت وزارة الآثار من عمل الجسات على الاراضي المخصصة للمحافظة بمساحة 5 أفدنة سيتم منحها للمحافظة كحق انتفاع .

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس حي المطرية بإخلاء الموقع من جميع الاشغالات والسيارات لعدم إعاقة عمل الشركات المنفذة للمشروع ، كما تفقد المحافظ سير الأعمال بمشروع سوق المطرية الجديد والذى تقيمه وزارة الاوقاف لحساب محافظة القاهرة مؤكداً انه سيتم افتتاح وتسلم السوق خلال شهرين على ان تخصص بالكامل لتجميع الباعة الجائلين بالاسواق العشوائية من أهالى وشباب حى المطرية .

وأكد المحافظ خلال الجولة أن هناك 4 شركات مقاولات تقوم حالياً بتطوير ورفع كفاءة وتجديد عدد من المحاور والطرق الرئيسية بالمطرية مثل شوارع التروللى والحرية ومسطرد القديم وعمر المختار وشارع المطراوى والكابلات من حيث الرصف وتجديد البلدورات والارصفة والانارة والنظافة والتجميل مشيراً الى أنه يجري حالياً توسعة شارع المعتصم بعرض 20 متر بحيث يضم حارتين مروريتين تخدم الاتجاهين .

كما تفقد المحافظ سير العمل بكوبري مؤسسة الزكاة ومنزل الكوبري وطريق ترعة التوفيقية الجاري العمل به حالياً ورصفه حتى حدود محافظة القليوبية .

ونوه المحافظ بأنه سيتم الانتهاء من كوبري مؤسسة الزكاة نهاية الشهر الجاري في اطار حرص المحافظة على خلق محور مروري هام بمؤسسة الزكاة يربط بين الطريق الدائري من المرج مروراً بأحياء عين شمس والمطرية وصولاً الي مسطرد مما يخفف الضغط المروري علي كامل المنطقة الشرقية .