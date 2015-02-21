أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل مواطن في مشاجرة عائلية بالمنيا

Google+ Print
مقتل مواطن في مشاجرة عائلية بالمنيا مقتل مواطن في مشاجرة عائلية بالمنيا

أرشيفية

أقدم شاب على ضرب عمه بحجر بلوك لقيامه بالتشاجر معه لسقوط حجر بلوك على سيارته أثناء بناء حظيرة لتربية الدواجن اعلى سطح المنزل ، ما أدى إلى اصابته بكسر فى الجمجمه تسببت في وفاته.

وتم نقل الجثة للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء أسامه متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة ، تلقيه إشارة من مستشفى مغاغة ، بوصول يحيى محمد راضى مصاب بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفى عقب وصوله بالمستشفى الجامعى.

وبسؤال نجل عم المتوفى فايز فوزى راضى ، أكد  أنه أثناء تواجد المتوفى بشرفة المنزل سقطت عليه بلوك حجرى من الطابق العلوى ،  أودت بحياته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبالفحص تبين أنه اثناء تواجد المتوفى أمام مسكنه ، وقيام نجل شقيقه محمد . م . م ببناء حظيرة لتربية الدواجن أعلى سطح المنزل سقط بلوك حجرى على السيارة الخاصة بالمتوفى ، ما أحدث مشادة كلامية قام على إثرها الأخير بالتعدي على عمه ببلوك حجرى ما أدى الى إصابته.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعه ، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ، أكد بعدم الجزم بسبب الوفاة ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا