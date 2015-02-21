مقتل مواطن في مشاجرة عائلية بالمنيا

أقدم شاب على ضرب عمه بحجر بلوك لقيامه بالتشاجر معه لسقوط حجر بلوك على سيارته أثناء بناء حظيرة لتربية الدواجن اعلى سطح المنزل ، ما أدى إلى اصابته بكسر فى الجمجمه تسببت في وفاته.

وتم نقل الجثة للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء أسامه متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة ، تلقيه إشارة من مستشفى مغاغة ، بوصول يحيى محمد راضى مصاب بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفى عقب وصوله بالمستشفى الجامعى.

وبسؤال نجل عم المتوفى فايز فوزى راضى ، أكد أنه أثناء تواجد المتوفى بشرفة المنزل سقطت عليه بلوك حجرى من الطابق العلوى ، أودت بحياته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبالفحص تبين أنه اثناء تواجد المتوفى أمام مسكنه ، وقيام نجل شقيقه محمد . م . م ببناء حظيرة لتربية الدواجن أعلى سطح المنزل سقط بلوك حجرى على السيارة الخاصة بالمتوفى ، ما أحدث مشادة كلامية قام على إثرها الأخير بالتعدي على عمه ببلوك حجرى ما أدى الى إصابته.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعه ، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ، أكد بعدم الجزم بسبب الوفاة ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها .