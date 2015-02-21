«الداخلية» : عناصر إخوانية أسست صفحات على «فيس بوك» تدعي انتسابها للوزارة

قالت وزارة الداخلية إن عناصر تابعة لجماعة الإخوان قاموا بإنشاء عدد من الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” تحمل أسماء تنتسب إلى وزارة الداخلية أو الشرطة المصرية أو الجهاز الإعلامى لوزارة الداخلية وذلك لإثارة البلبلة ونشر أخبار كاذبة تخدم مخططاتها.

وأكدت الداخلية أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية هى الوحيدة التابعة لوزارة الداخلية وتحمل إسم ” الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ” تحت عنوان (www.facebook.com/moiegy)، مشيرة إلى أن كافة الصفحات الأخرى التى تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية أو الجهاز الإعلامى الرسمى لها.

وأضافت الوزارة أنها قامت بإتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة حيال تلك الصفحات ويجرى متابعة إغلاقها، وأنه سبق الإشارة فى عدة بيانات سابقة لتوعية الكافة إزاء ما يتم بثة عبر تلك الصفحات والتنوية إلى عدم تبعيتها إلى أياً من أجهزة وزارة الداخلية …وعلى كل من يتضرر مما ينشر عليها إتخاذ الإجراءات القانونية قِبلها .

وأوضحت الداخلية أن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحات الرسمية الأتية : ”الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيسبوك” www.facebook.com/moiegy، موقع وزارة الداخلية www.moiegypt.gov.eg، صفحة وزارة الداخلية على تويتر twitter.com/moiegy، قناة الوزارة على موقع اليوتيوب www.youtube.com/moiegy، البريد الإلكترونى للوزارة

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