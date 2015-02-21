أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. المطر يشل الحركة بشوارع مدينة العريش

Google+ Print
شلت مياه الأمطار المتساقطة بغزارة على مختلف أنحاء شمال سيناء حركة الحياة داخل مدينة العريش.

وتجمعت برك المياه فى الشوارع الرئيسية والفرعية وأعاقت السير فى مناطق كوبرى العريش والخلفاء الراشدين ومكسيم، والأيوبى، وظلال النخيل والمساعيد.

وتسببت المياه فى تعطل عددا من السيارت أثناء اجتيازها برك المياه، واضطرار السائقين إلى سلوك ممرات جانبية للابتعاد عن هذه البرك.

ودفع مجلس مدينة العريش بعدد من سيارت الكسح لنقل المياه التى تتجمع تباعا مع استمرار هطول الأمطار.
>
>المطر يغرق الشوارع- 2015-02 - اليوم السابع
>المطر يغرق الشوارع
>برك المياه عطلت حركة السير- 2015-02 - اليوم السابع
>برك المياه عطلت حركة السير
>العريش اغرقتها مياه المطر- 2015-02 - اليوم السابع
>العريش اغرقتها مياه المطر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365