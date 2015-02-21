بالصور.. المطر يشل الحركة بشوارع مدينة العريش

شلت مياه الأمطار المتساقطة بغزارة على مختلف أنحاء شمال سيناء حركة الحياة داخل مدينة العريش.

وتجمعت برك المياه فى الشوارع الرئيسية والفرعية وأعاقت السير فى مناطق كوبرى العريش والخلفاء الراشدين ومكسيم، والأيوبى، وظلال النخيل والمساعيد.

وتسببت المياه فى تعطل عددا من السيارت أثناء اجتيازها برك المياه، واضطرار السائقين إلى سلوك ممرات جانبية للابتعاد عن هذه البرك.

ودفع مجلس مدينة العريش بعدد من سيارت الكسح لنقل المياه التى تتجمع تباعا مع استمرار هطول الأمطار.

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>المطر يغرق الشوارع

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>برك المياه عطلت حركة السير

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>العريش اغرقتها مياه المطر