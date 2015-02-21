الاشتباه فى حقيبة برصيف محطة أسيوط.. والفحص: حقيبة ملابس

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة محطة سكك حديد أسيوط، بلاغًا من ناظر محطة منفلوط بوجود حقيبة متوسطة الحجم بعد نهاية رصيف محطة منفلوط بحوالى 10 أمتار "بدون صاحب" بدائرة مركز شرطة منفلوط فى أسيوط، والاشتباه فى كونها جسمًا غريبًا.

وعلى الفور تم التنسيق مع المسئولين بهيئة السكة الحديد، وإيقاف حركة سير القطارات بالخطين الطالع والنازل الطوالى "القاهرة / أسوان" والعكس بالمنطقة احترازيا، ومن خلال الفحص بالتنسيق ومديرية أمن أسيوط وإدارة الحماية المدنية بالمديرية، وتبين أن الحقيبة بداخلها بعض الملابس وكونه (بلاغا سلبيا) .

ونتج عن عملية الفحص تجاوز القطار رقم 91 ( أسوان / القاهرة ) لمدة 10 دقائق، ولا توجد تجاوزات أخرى بحركة سير القطارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3/105 ح قسم شرطة محطة سكك حديد أسيوط وأرسل لمركز شرطة منفلوط لقيده وعرضه على النيابة.

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