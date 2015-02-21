أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الاشتباه فى حقيبة برصيف محطة أسيوط.. والفحص: حقيبة ملابس

Google+ Print
الاشتباه فى حقيبة برصيف محطة أسيوط.. والفحص: حقيبة ملابس الاشتباه فى حقيبة برصيف محطة أسيوط.. والفحص: حقيبة ملابس
تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة محطة سكك حديد أسيوط، بلاغًا من ناظر محطة منفلوط بوجود حقيبة متوسطة الحجم بعد نهاية رصيف محطة منفلوط بحوالى 10 أمتار "بدون صاحب" بدائرة مركز شرطة منفلوط فى أسيوط، والاشتباه فى كونها جسمًا غريبًا.

وعلى الفور تم التنسيق مع المسئولين بهيئة السكة الحديد، وإيقاف حركة سير القطارات بالخطين الطالع والنازل الطوالى "القاهرة / أسوان" والعكس بالمنطقة احترازيا، ومن خلال الفحص بالتنسيق ومديرية أمن أسيوط وإدارة الحماية المدنية بالمديرية، وتبين أن الحقيبة بداخلها بعض الملابس وكونه (بلاغا سلبيا) .

ونتج عن عملية الفحص تجاوز القطار رقم 91 ( أسوان / القاهرة ) لمدة 10 دقائق، ولا توجد تجاوزات أخرى بحركة سير القطارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3/105 ح قسم شرطة محطة سكك حديد أسيوط وأرسل لمركز شرطة منفلوط لقيده وعرضه على النيابة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365