بالصور .. كارول سماحة تشارك في إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

شاركت الفنانة كارول سماحة، أمس الجمعة، في المؤتمر الذي عقدته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD، في الـ16 والـ17 من شهر فبراير الجاري ، في جنيف، حول المعاهدة الدولية الخاصّة بالموازنة بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة.

ونُظّم اللقاء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (الأونيسكو) وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، حيث تمّ التركيز على قضايا الحق والإنصاف والمساواة والمشاركة التي يقوم عليها مفهوم العدالة الاجتماعية، وعلى رأسها أداء أغنية “الشرق العظيم” لكارول.

وقالت كارول خلال كلمتها في المؤتمر،” أنها قبل أن تكون سفيرة للنوايا الحسنة، حمّلها الفن مسؤولية تجاه مجتمعها في مواجهة الإرهاب والتطرف، وإن من خلال أغنية. وتابعت : “من دون إرادة سياسية حقيقية لا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية، خصوصاً في ظلّ غياب تكافؤ الفرص وعدم وجود مسكن لائق للجميع”.

وقالت: نحن نعيش في زمن لا عدالة اجتماعية فيه، لعدم وجود تكافؤ بالفرص، وحد أدنى للرواتب، وجدول غلاء المعيشة، وحق تعليم وطبابة، وحين تكون جميع النقاط التي ذكرتها مفقودة تولد الفقر، النقمة، الغضب، الجهل وفي بعض الأحيان التخلف، فأنواع الإرهاب والظلم والتعنيف المخيفة التي يشهدها الوطن العربي تعود جذورها لعدم وجود العدالة الاجتماعية! فكيف نحارب الإرهاب من دون عدالة اجتماعية؟! وقد قدمت مؤخرًا أغنية “الشرق العظيم” التي هي عبارة عن فكرة، رسالة وهدف للشباب الذين يرفضون الإنحناء للتطرف، الجهل والتخلف.. فيستطيع الفنان التعبير عن رأيه الإنساني أو السياسي أو عما يدور في مجتمعه من خلال أغنية.

واختمت حديثها قائلة: أمنيتي اليوم أن يبقى هذا الشرق عظيمًا فيا ريت لو نحافظ على العظمة والاصالة التي حققها الشرق العظيم من خلال حضاراتنا القديمة والأصيلة.