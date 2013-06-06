12 حقيقة حول اكتئاب المراهقين

كتب : الوطن منذ 47 دقيقة

الاكتئاب مشكلة خطيرة وشائعة، خاصة فى مرحلة المراهقة. وهناك الكثير من الحقائق المجهولة حول الاكتئاب فى هذه السن الحرجة، ولذلك ففيما يلى 12 معلومة طبية حول الاكتئاب تشمل كل ما يتعلق بالمرض من أعراض وطرق علاج وكيفية التعامل معه.

1. الاكتئاب الذى يتعدى مرحلة الحزن ليصل إلى مرحلة المرض يؤثر على المكتئب فيحد من قدرته على أداء مهامه اليومية.

2. يصيب الاكتئاب حوالى 20٪ من المراهقين فى الوقت الذى يبلغون فيه سن الرشد.

3. لا يوجد سبب واضح ومفهوم للاكتئاب الذى يحدث فى سن المراهقة، ويساهم فى تطوره تفاعل عدد من العوامل البيولوجية والنفسية.

4. الأعراض العامة للاكتئاب تتمثل فى تقلبات المزاج أو الشعور بالعصبية لمدة أسبوعين على الأقل.

5. الانتحار فى سن المراهقة هو ثالث سبب رئيسى للوفاة فى سن الشباب فى الفئة العمرية من سن 10 حتى سن 24.

6. من أجل تشخيص الاكتئاب سوف يقوم الطبيب النفسى بالقيام بمقابلات طبية مكثفة فضلاً عن إجراء فحص بدنى شامل وطرح أسئلة تتعلق باختبار السلامة العقلية.

7. علاج الاكتئاب فى سن المراهقة قد يتضمن معالجة أى من الظروف الطبية التى تسبب أو تساهم فى تفاقم الحالة ويمكن أن تشمل أيضاً القيام بتغييرات فى نمط الحياة والقيام بالعلاج النفسى وتناول الأدوية المضادة للاكتئاب.

8. حوالى نصف المراهقين الذين يتناولون الأدوية المضادة للاكتئاب يشعرون بتحسن كبير، ويمكن تناول تلك الأدوية فى فترة زمنية تتراوح بين أسبوع و6 أسابيع، فتختلف الجرعة حسب مستوى التحسن لكل مريض.

9. العلاج الشخصى والعلاج السلوكى المعرفى هما النهجان الرئيسيان المستخدمان بوجه عام لعلاج الاكتئاب فى سن المراهقة.

10. الاكتئاب فى سن المراهقة هو أحد عوامل الخطورة لتطوير عدد من الأعراض والاضطرابات المتعلقة بالسلامة العقلية.

11. محاولات الوقاية من الاكتئاب فى سن المراهقة تتمثل فى معالجة كل عوامل الخطورة الممكنة فضلاً عن تقوية العوامل الوقائية ضد الإصابة بالاكتئاب واستخدام الأسلوب الأمثل الذى يتناسب مع مستوى النمو فى سن المراهقة.

12. يُنصح أفراد الأسرة والأصدقاء بتشجيع المكتئبين فى سن المراهقة على تلقى العلاج والخضوع لتقييم السلامة العقلية.