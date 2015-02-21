تجدد الضربات الجوية على ليبيا

أفاد شهود عيان من مدينة سرت، غربي ليبيا، بتجدد استهدف الطيران الموالي لقوات اللواء خليفة حفتر لمواقع بالمدينة من بينها قاعدة القرضابية العسكرية، ومجمع الأمانات، وهو مجمع إداري يضم مقار بعض الوزارات.

وقال الشهود إن الطيران استهدف مساء الجمعة وصباح السبت الموقعين بعد ضربات خصوصا مجمع الأمانات وسط المدينة.

وأضاف الشهود أن العناصر المتشددة قلصت من ظهورها باستثناء بعض بوابات الاستيقاف في بعض الطرقات الرئيسية وسط المدينة، مؤكدين استمرار توقف الدراسة بالجامعة منذ يومين بعد سيطرة العناصر المتشددة على مقر الجامعة يوم الخميس الماضي .

وعن مظاهر الحياة بالمدينة قال الشهود ان كل المصالح الحكومية متوقفة عن العمل بالاضافة لعزوف اصحاب المحال التجارية عن فتح محالهم بسبب الوضع الضبابي التي تعيشه المدينة منذ ايام .

من جانب آخر أفاد أحمد الأطرش، قيادي بقوات “فجر ليبيا” (تابعة للمؤتمر الوطني في طرابلس والمنتهي ولايته)، إن قوات “فجر ليبيا” لا تزال تتمركز في منطقة “بن جواد”، شرق سرت، مشيرا إلى أن “أي عملية عسكرية ضد المتطرفين في سرت لم تحدث وأن قادة فجر ليبيا لا يزالون يدرسون مع رئاسة الاركان عملية تحرير المدينة”.