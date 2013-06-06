6 سلوكيات تجنبها أثناء الريجيم

الريجيم ليس جوعاً وصياماً فقد تفقد كتلة العضلات بعد التخسيس الخاطئ

كتب : نورهان السبحى منذ 45 دقيقة

مشكلة السمنة والوزن الزائد أصبحت مشكلة تؤرق الكثيرين مما يضطرهم إلى اللجوء إلى كافة الأساليب للتخلص من السمنة، ولكن أحيانا ما تكون تلك الأساليب ضارة للصحة حيث تؤدى إلى نتائج وخيمة بل وخطيرة فى بعض الأحيان، ودائما ما يحذر الأطباء من اتباع نظام تخسيس عنيف لأنه يؤدى فى الغالب إلى حدوث اضطرابات فى النظام الغذائى، وبوجه عام هناك ستة أساليب ضارة جدا يجب تجنبها أثناء محاولة خفض الوزن.

1. الصيام، الجوع الشديد، وتناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية

إن اتباع نظام غذائى ذى سعرات حرارية منخفضة بشدة يؤدى إلى فقدان الوزن، ولكن يشمل الوزن المفقود كتلة عضلات مهمة وذلك يشكل مخاطر صحية ومعظم الناس فى نهاية المطاف يستعيدون الوزن الزائد المفقود بالإضافة إلى اكتساب وزن إضافى.

وينصح الأطباء بضرورة عدم خفض نسبة السعرات الحرارية فى اليوم الواحد أقل من 1200 سعر حرارى، حتى لا يحارب الجسم من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية ويفقد الطاقة اللازمة للقيام بالمهام اليومية.

2. أدوية التخسيس المشكوك بها وحبوب منع الحمل ذى الوعود الكبيرة

أدوية التخسيس وحبوب منع الحمل التى يتم شراؤها دون وصفة طبية عبر التلفاز أو الإنترنت دائما ما تكون غير فعالة وغير آمنة ولا تفى بوعود التخسيس الخيالية التى تروجها.

3. تطهير القولون من السموم

إن عملية تطهير القولون بالمنظار ضرورية لفحص القولون الخاص ولكن تطهير القولون لإزالة السموم من الجسم ليست ضرورية على الإطلاق، وبعض الأشخاص يقومون بذلك حتى يفقدوا وزنا زائدا من خلال فقدان المياه والبراز فى الجسم ولكن القيام بذلك به خطورة كبيرة ويعرض الجسم إلى الجفاف وانعدام التوازن.

4. جميع أشكال التطهير

كافة أشكال التطهير ممنوعة منعا باتا مثل القىء المتعمد ومضغ الطعام ثم بصقه وإساءة استخدام الملينات، كل هذه السلوكيات غير صحية وغير آمنة وتشكل مشاكل صحية خطيرة.

5. اتباع سلوكيات «موسوسة» مثل ممارسة الرياضة بشكل زائد عن حده

هناك بعض السلوكيات «الموسوسة» مثل ممارسة الرياضة بشكل كبير ومكثف يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة بدنيا على الجسم مثل الجفاف وعدم توازن الجسم ثم يتحول الأمر بعد ذلك إلى محاولة العقاب نفسيا لتناول المزيد من الطعام.

6. التدخين

إن مخاطر التدخين الصحية لا تعد ولا تحصى وبعض الشباب يدخنون باعتبار التدخين استراتيجية لخفض الوزن وقد أثبتت بعض الدراسات أن النيكوتين يقلل من الشهية ولكن مخاطر التدخين تفوق بكثير أى فوائد أخرى.

أفضل الممارسات لتخفيف الوزن

يجب اختيار نظام غذائى مناسب لطبيعة جسمك، وتشير الدراسات إلى أن أفضل نظام غذائى هو الذى يناسب طبيعة كل شخص مما يجعله يتبعه على المدى الطويل ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار عدم اتباع أنماط غذائية ضارة للصحة وتجلب مخاطر كبيرة.