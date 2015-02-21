مسجلان خطر يلقيان عاطلًا من أعلى صخرة بالدويقة للتمكن من مضاجعة فتاة ليل

لقى عاطل مصرعه ألقاه مسجلان خطر من أعلى صخرة فى جبال الدويقة لنشوب مشاجرة بينهم على التسابق لممارسة الجنس مع ساقطة فى غرفة بمنطقة الدويقة، وتم القبض على المتهمين والفتاة وتم إحالتهم للنيابة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما اتفق المجنى عليه "حسين" عاطل مع فتاة ليل على ممارسة الرذيلة داخل غرفته بجبال الدويقة وعندما علم أصدقاؤه "شريف ومحمد" مسجلان خطر بوجود فتاة داخل غرفته توجها له وحاولا خطف الفتاة منه، إلا أن المجنى عليه منعهما وحدثت مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه انتهت بإلقائه من أعلى صخرة الجبل على مسافة 50 مترا وسقط جثة هامدة، ثم اقتادا المتهمين الفتاة إلى الغرفة ومارسا معها الجنس حتى تمكنت قوات الأمن من القبض عليهما، وأحالتهما لنيابة منشأة ناصر.

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