رفع جلسة محاكمة "مرسى" و130 من الإخوان بقضية "الهروب الكبير" للاستراحة

>رفعت الدائرة " 15 " بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة التى تنظر قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلامياً بـ"الهروب الكبير" للاستراحة.

يذكر أن القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.