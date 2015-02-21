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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شيعة "أبو مسلم" لجلسة 7 مارس

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شيعة "أبو مسلم" لجلسة 7 مارس تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شيعة "أبو مسلم" لجلسة 7 مارس
قررت اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وحضور محمد السيسى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد السعيد، تأجيل محاكمة 31 شخصا من المتهمين بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقى المذهب، والشروع فى قتل 13 آخرين، خلال الأحداث التى وقعت بزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس والمعروفة إعلاميا بـ"فتنة الشيعة" لجلسة 7 مارس لسماع المرافعة.

كانت جهات التحقيق قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصابتهم التى أودت بحياتهم.

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مصر 365

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