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مصدر بـ"أمن سيناء": لا صحة لتسلل عناصر فلسطينية مسلحة إلى البلاد

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مصدر بـ"أمن سيناء": لا صحة لتسلل عناصر فلسطينية مسلحة إلى البلاد مصدر بـ"أمن سيناء": لا صحة لتسلل عناصر فلسطينية مسلحة إلى البلاد
نفت مصادر أمنية رفيعة المستوى فى شمال سيناء، ما تردد عن رصد قوات أمن شمال سيناء لتسلل عناصر فلسطينية مسلحة إلى سيناء عبر أنفاق حدودية.

وقالت المصادر إن المعلومات التى تلقتها أجهزة الأمن تشير إلى اعتزام مسلحين تنفيذ عمليات إرهابية بسيناء، بدعم من عناصر خارجيه تتواجد على أراضى سيناء فى أوقات سابقة بينهم فلسطينيون وأن الأماكن المستهدفة هى التى تقع فى مناطق لم يسبق القيام بتنفيذ عمليات إرهابية ضدها.

وأشارت المصادر إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لأى طارئ واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

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مصر 365