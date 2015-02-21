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وزير الاستثمار يناقش إصلاح بيئة الأعمال والاستعدادات للمؤتمر الإقتصادى

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وزير الاستثمار يناقش إصلاح بيئة الأعمال والاستعدادات للمؤتمر الإقتصادى وزير الاستثمار يناقش إصلاح بيئة الأعمال والاستعدادات للمؤتمر الإقتصادى

جانب من الاجتماع

اجتمع وزير الاستثمار، أشرف سالمان، مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسوق رأس المال في النواحي التشريعية والإجرائية والتنظيمية، والخطوات الحكومية لإصلاح بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في ، والاستعدادات الجارية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة خطوات تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات وإصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية وهو التعديل الذي من شأنه مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة على إصدار سندات في السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية والذي يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية.

كما تمت مناقشة القوانين والقواعد المنظمة لسوق المال بما يضمن استقرار السوق ومواكبته للمعايير العالمية، ومناقشة مقترحات الجمعيات لتطوير السوق وتبسيط الإجراءات.

وأشار سالمان إلى القوانين التي تم الانتهاء منها وإصدارها ومنها التشريع الخاص بالتمويل متناهي الصغر وتخصيص الأراضي الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلي، وقرب الانتهاء من قوانين الشركات والاستثمار وغيرها من القوانين المؤثرة في تحسين بيئة الأعمال في مصر والتي تسهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري بما يؤثر على حجم التدفقات النقدية الخارجية وحجم الاستثمار الداخلي.

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