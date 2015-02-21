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غدًا .. وزيري السياحة والآثار في الأقصر لإفتتاح مقبرة نفرتاري بعد ترميمها

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غدًا .. وزيري السياحة والآثار في الأقصر لإفتتاح مقبرة نفرتاري بعد ترميمها غدًا .. وزيري السياحة والآثار في الأقصر لإفتتاح مقبرة نفرتاري بعد ترميمها

هشام زعزوع

يصل إلى محافظة الأقصر صباح غد الأحد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار وهشام زعزوع وزير السياحة لحضور جلسة افتتاح مؤتمر منظمي الرحلات السياحية الأمريكية الذي سيقام في فندق الونتر بلس التاريخي .

وعلي هامش المؤتمر سيتوجه وزيري السياحة والآثار إلي البر الغربي لإفتتاح مقبرة نفرتاري بعد ترميمها والمشاركة في الاحتفالية بمناسبة مرور 110 أعواما على اكتشافها كما سيزور الضيوف منزل هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون والنموذج المقلد للمقبرة ومنزل البعثة البولندية ومعبد الدير البحري.

ويعود الوزيرن والوفد الأمريكي إلى الفندق في تمام الساعة الخامسة مساءا لاستكمال دورة المؤتمر وعقد مؤتمر صحفي لبيان بعض الملاحظات الختامية.

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