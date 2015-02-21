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جامعة الدول العربية: النزاعات المسلحة حرمت المرأة من تشريعات تحميها

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جامعة الدول العربية: النزاعات المسلحة حرمت المرأة من تشريعات تحميها جامعة الدول العربية: النزاعات المسلحة حرمت المرأة من تشريعات تحميها
قالت السفيرة إيناس مكاوى مديرة إدارة المرأة والأسرة بجامعة الدول العربية، آن الأوان لنذهب إلى المجتمع الدولى برسالة حقيقية تنبئ بوضع المرأة العربية التى برغم كل الحروب والتحديات مازالت فى الصدارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاتحاد العام لنساء بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اليوم السبت تحت عنوان "المرأة العربية عشرون عاماً بعد بيكين" بحضور غادة والى وزير التضامن الاجتماعى والدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر.

وتابعت السفيرة إيناس مكاوى، أن النزاعات المسلحة والإرهاب الذى تفشى بالمنطقة ليس يعنى فقط قتل الجثمان وإنما يعنى حرمان المرأة من عباءة التشريعات التى سعت سنوات عديدة لإحرازها، لافتة إلى ضرورة أن توجد ضمانات دولية لحمايتها فى أوقات النزوح والتشرد.

وأكدت أن العالم انتفض لقتل خمسة أشخاص بينما ساد الصمت على قتل آلاف كل يوم فى أرجاء الوطن العربى، لافتة إلى أن الحرب الحقيقية هى أن نعرف أولا أين نحن وأين العالم وما هو الالتزام الدولى تجاهنا.

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مصر 365

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