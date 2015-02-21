داعش ينسف مسجدا للسنة شيد فى زمن الخليفة عمر بن الخطاب غربى بغداد

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت أن تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) نسف مسجدا تاريخيا للسنة العرب فى العراق شيد فى زمن الخليفة عمر بن الحطاب غربى محافظة الأنبار غرب بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تنظيم داعش قام بنسف مسجد عمر بن الخطاب الذى يعد من أقدم مساجد المحافظة شيد فى زمن الخليفة الراشدى عمر بن الخطاب فى منطقة /جبة/ قرب ناحية البغدادى غربى محافظة الأنبار بعد تفخيخه دون وقوع ضحايا بشرية.

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